Chiusa la storica fontana di Carzeto

Dopo 87 anni chiude anche la storica fontana di Carzeto. L’ennesimo effetto della pandemia di Coronavirus. Troppe persone, ancora, continuavano ad attingere acqua da questa celebre fonte e così le autorità hanno deciso per lo “stop”, per evitare ulteriori possibili assembramenti. Così per la fonte sono scattate le transenne. Non l’aveva fermata nemmeno la seconda guerra mondiale. L’ha fermata, invece, il covid-19. Conosciuta anche come “Fontana della Giovinezza”, fu realizzata nel 1933 attingendo naturalmente l’acqua da una falda artesiana individuata da un rabdomante, e ben presto divenne il più significativo punto d'interesse del piccolo borgo, frazione di Soragna, tanto da essere raffigurata anche sui cartelli stradali all’ingresso del borgo. La speranza di tutti è che questo, per la fontana, sia solo un “Arrivederci”.

