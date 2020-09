Una mamma: "Scuola elementare non sanificata dopo le elezioni: e i bambini sono tornati a casa"

La segnalazione che ci arriva da una mamma di Soragna: "Questa mattina dovevano riaprire, come da comunicazione del dirigente scolastico, le scuole elementari del comune di Soragna. Scuole utilizzate come seggi elettorali. Questa mattina, i bambini, genitori e insegnanti si sono ritrovati all'ingresso alle ore 8.00. Ma non è stato possibile lasciare i bambini a scuola perché all'apertura il personale scolastico si è accorto della mancata pulizia e sanificazione dei locali. Mamme, maestre e personale scolastico increduli, indignati e in grave disagio".

