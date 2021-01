Vuole acquistare un'auto online: la banda dei quattro lo truffa

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Soragna hanno arrestato e portato in carcere un 44enne residente in paese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. L'uomo deve scontare la pena di 5 anni per sequestro di persona, rapina e lesioni commesse nel mese di febbraio 2008.

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Sissa Trecasali, con l’ausilio di personale del Comando Compagnia Carabinieri di Fidenza, hanno invece denunciato un 70enne italiano residente a Busto Arsizio (VA), un 30enne italiano residente a Vedano Olona (VA), un cittadino pachistano 27enne residente a Milano ed un cittadino pachistano 40enne residente a Milano.

Le indagini sono partite quando i militari hanno ricevuto la denuncia querela da parte di un 28enne del posto, che credendo di acquistare un’auto trovata su internet, ed indotto in errore tramite artifici e raggiri messi in atto dai quattro, sia mediante chat e sia mediante colloqui telefonici, ha effettuato diverse ricariche su carte prepagate per un totale di 900,00 Euro a titolo di acconto. Ma senza ricevere mai il veicolo e con i quattro irreperibili.