Chiuso per due giorni il ponte sullo Stirone a Soragna per lavori

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto totalmente il transito veicolare a tutti i mezzi sulla Strada Provinciale 11 “di Busseto”, in corrispondenza del Ponte sul torrente “Stirone” in località Soragna, a partire dalle ore 8 di sabato 13 marzo alle ore 7 di lunedì 15 marzo e comunque fino a fine lavori.



La misura si è resa necessaria per l’esecuzione di lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione del ponte, lavori di cui è stata incaricata la Ditta MAVI srl, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.



I percorsi alternativi prevedono l’utilizzo della SP59 “di Diolo” da Soragna a San Secondo Parmense e della SP44 “San Secondo-Fontanellato” da Fontanellato a San San Secondo P.se. (foto d'archivio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA soragna