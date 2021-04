Incidente in tarda mattinata a Soragna, lungo la provinciale per Busseto, all'alezza dell'incrocio con strada Torta. Si è trattato di un frontale: il bilancio, dopo aver temuto per conseguenze più gravi, è di due feriti, uno con traumi di media gravità. sul posto un'automedica e due ambulanze da San Secondo, Fontanellato e Soragna.

