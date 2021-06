Questa mattina attorno alle 7,30 c'è stato un drammatico incidente a Castellina di Soragna, dove una moto e una bicicletta si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Un ragazzino di 11 anni, che era alla guida della bicicletta, è stato ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma mentre il motociclista ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.

