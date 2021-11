Drammatico incidente stradale, nella mattinata odierna a Diolo di Soragna. Coinvolti nel sinistro, avvenuto sulla strada provinciale tra Soragna e Roccabianca per cause ancora da chiarire, tre mezzi: tre le persone ferite, di cui una trasportata in gravi condizioni al Maggiore di Parma, mentre le altre due hanno riportato traumi di media gravità.

