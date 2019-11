Il Po ha superato soglia 3 a Casalmaggiore. Sgomberate le golene nel Mezzanese

Il Po ha superato soglia 3 (ROSSA)a Casalmaggiore. E' previsto l’arrivo di una lunghissima piena in serata e "sarà una gara dura. Ce la metteremo tutta per difendere le aree di golena"- dice il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari, che nel frattempo ha firmato l’ordinanza di sgombero totale delle golene di Ghiare Bonvisi e Mezzano Rondani. Per chi avesse necessità di pernottare fuori casa e avere un pasto caldo è stato allestito un punto di ricovero nella palestra di Mezzano Inferiore, in via Unità d'Italia.

Impegnati nell'emergenza piena anche i vigili del fuoco di Parma. Da fine mattina anche l'elicottero del 115 sarà attivo per monitorare la situazione.

