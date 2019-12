La Boschi: 'Ho avuto una storia importante'. Dagospia: 'Con Nicola Cesari'

Gossip e politica, spesso vanno a braccetto. Non sempre, però, le cronache mondane nazionali sbarcano sulle rive del Po. Sponda parmense s'intende. Questa volta, tutto in casa Pd, o meglio Italia Viva, dipende dal periodo in questione, dai banchi 'nobili' di Montecitorio al 'nostrano' municipio di Sorbolo Mezzani. Un tam tam che viaggia tra testate nazionali e riscalda il web.

Andiamo per ordine. Protagonisti sono, da una parte l'ex ministra ed ex sottosegretaria del Pd, ora capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, dall'altra Nicola Cesari, sindaco del comune rivierasco. Ma anche 'Chi' e 'Dagospia'. La miccia è un'intervista per Chi all'ex ministra, in cui la Boschi, parlando della sua vita privata dice: "Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi. Ma credo sia legittimo tenere per sé una parte della propria vita, specie quando l’altra persona appartiene a un mondo diverso dal tuo. Ora sono single, ma ho una vita pienissima”.

La testata gossippara Dagospia, testuale "accetta il guanto di sfida" e rilancia con il nome del co-protagonista di questa storia: Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, eletto con il Pd e, anche lui, passato al partito di Renzi.

L'ultima puntata, per ora, arriva - guarda caso - da facebook. La scrive lo stesso primo cittadino della Bassa: "Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita sono quelli dove vado per funghi. Albareto, Borgotaro ecc... E posso dimostrarlo con tutti i permessi pagati! Peccato a volte aver pagato il permesso senza averne trovati..."