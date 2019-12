Dopo lo tsunami gossipparo, ecco Nicola Cesari (affiatato e sorridente) con la fidanzata Alessia

Ecco Alessia, la fidanzata del sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari, al centro di una gossippata che dalle rive del Po è arrivata ai banchi di Montecitorio facendo il giro del web e finendo su testate nazionali. Insomma secondo Dagospia, il primo cittadino della Bassa avrebbe avuto una relazione con Maria Elena Boschi, l'ex ministra (leggi). Tam tam e smentite a ripetizione da parte di Cesari, con ironia e simpatia (leggi) che fanno il giro, anche queste, del web e del Paese. Proprio nelle smentite il sindaco fa il nome della sua fidanzata, Alessia, avvocato e come dice lui "mora, a differenza della Boschi". Proprio ieri sera, la coppia, con ironia (e affetto) era in giro per la città, mostrandosi agli obiettivi divertiti e affiatati.

