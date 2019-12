Da un bar a Traversetolo e un'abitazione a Sorbolo: notte di fiamme

Notte di interventi per i vigili del fuoco. Tra quelli più rilevanti, alle 3 la chiamata per il fumo che saliva da un bar in via IV Novembre a Traversetolo. Più lungo - tre ore e mezzo circa - l'intervento necessario per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza un appartamento in strada del Canale a Sorbolo, dove ha preso fuoco una canna fumaria e l'incendio rischiava di allargarsi al tetto. Sul posto, in via precauzionale per soccorrere eventuali intossicati, anche un'ambulanza.

