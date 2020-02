Il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari ha mandato un messaggio di allerta ai suoi concittadini avvisando che alle 14,50 un automobilista ha divelto la sbarra del passaggio a livello ferroviario di Sorbolo a Levante. Questo ha comportato la chiusura dei passaggi a livello a monte e notevoli disagi per il traffico su via Mantova che, al momento, risultat in tilt con lunghe code.

foto d'archivio