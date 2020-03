Sorbolo: l'amministrazione comunale fa squadra contro il coronavirus

«L’intero consiglio comunale di Sorbolo Mezzani è unanime contro il Virus! #stiamoacasa. E tu?». Con queste parole il sindaco Nicola Cesari ha postato la foto che in poche ore ha raggiunto centinaia di sorbolesi, nella quale si vedono ritratti tutti i consiglieri comunali con in mano uno striscione che invita a rispettare le norme contro il coronavirus e richiama il senso civico di ciascun cittadino, affinché non si verifichino più episodi di violazione simili a quelli accaduti due giorni fa. c.marc

mezzani

coronavirus