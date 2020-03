Il numero dei contagiati a Sorbolo Mezzani è in continua crescita. L'appello, come ovunque, è a restare a casa. E questo vale in particolare per gli anziani. Per loro, come per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto (per la spesa, per i medicinali o per una semplice richiesta di informazioni), i è attivo il numero di telefono 3371461388.

