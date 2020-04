A Sorbolo chiesa gremita per Pasqua: i banchi vuoti occupati dalle foto dei parrocchiani

Sarebbe stata come sempre gremita, oggi, la chiesa parrocchiale di Sorbolo, in occasione della Pasqua della Resurrezione. E la è. La è comunque, anche ai tempi del virus. Senza infrangere pericolosamente nessun divieto ma simbolicamente. Don Aldino e i suoi collaboratori hanno trovato il modo per far sì che restasse un momento di condivisione. Anche tra i banchi vuoti, che però sono pieni grazie alla presenza delle foto dei parrocchiani: una chiesa fatta di volti, sguardi e sorrisi che si tengono ancora più stretti.

"E' come se molti di noi ci fossero stati, anche solo con il pensiero. Una forma di rispetto anche verso chi soffre in un letto di ospedale e verso tutti coloro che ci hanno lasciato in questi giorni di lotta ma anche di speranza. Una foto che rappresenta ancora una volta quanto la nostra comunità, se vuole sa essere forte per uscire unita dalle difficoltà!", ha scritto il sindaco Nicola Cesari.