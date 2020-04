Folle fuga dai controlli anti-Covid: inseguito sull'argine di Mezzano Rondani e bloccato

E' incappato nel punto di controllo anti-Covid della Polizia Municipale in via Partigiani D'Italia a Mezzani, al confine con Colorno. E quando ha visto la paletta dell'alt alzarsi e rivolgersi proprio verso di lui ha iniziato la fuga. Una folle fuga, secondo quanto raccontano i testimoni.

L'inseguimento è partito subito, sull'argine di Mezzano Rondani e fino a intercettare l'auto sul ponte di Casalmaggiore. Finendo in guai evidentemente peggiori di quelli che avrebbe avuto fermandosi al controllo.



"Chi fugge ai posti di controllo ne paga sempre le conseguenze, soprattutto in tempi di Covid-19. - commenta il sindaco Nicola Cesari - Forse non abbiamo ancora capito che l’emergenza non è finita e la cosa che più mi preoccupa della Fase2, in cui torneremo ad avere maggior libertà, sono gli atteggiamenti di certa gente che nonostante le limitazioni se ne fregherà altamente. Anche ieri sera numerose segnalazioni di persone a “zonzo” senza una valida ragione; bene: intensificheremo ancor di più i controlli".

