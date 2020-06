La nuova vita di don Marco Cosenza inizia da Sorbolo

Prete a 59 anni. Il diacono don Marco Cosenza ieri pomeriggio in Cattedrale è stato ordinato prete per imposizione delle mani del vescovo Enrico Solmi.

Originario di La Spezia, don Marco Cosenza per circa venticinque anni ha lavorato come ragioniere contabile in un’azienda che si occupa di lavori pubblici, per poi decidere di entrare nel nostro seminario nel 2014, al termine di un lungo cammino di discernimento.

La sua ordinazione arriva a distanza di quella di don Martino Verdelli e don Giacomo Guerra, avvenuta il 12 maggio 2018. Attualmente don Cosenza presta servizio pastorale nella nuova parrocchia di Sorbolo (che comprende 8 parrocchie della Bassa) al fianco di don Aldino Arcari.

«Sto molto bene a Sorbolo perché la gente mi vuole bene – afferma - Sono una persona semplice e cerco di andare d’accordo con tutti. E poi ormai sento mia questa realtà». L’epidemia di Coronavirus è stato un momento di prova anche per don Cosenza. «Durante il lockdown – racconta – don Aldino è stato fermo a casa due settimane per precauzione e quindi ho dovuto sostituirlo nelle benedizioni al cimitero per le persone morte a causa del Covid-19. Mi sono trovato a farmi le ossa in questa situazione dura. L’ho fatto col cuore stretto, pregando per le tante famiglie che hanno perso i propri cari. In questo tempo ho potuto inoltre conoscere tutte le realtà della nuova parrocchia e imparare tanto da un sacerdote straordinario come don Aldino».

La scelta di entrata in seminario è stata maturata attorno ai quarantacinque anni, «ma nel mio cuore questa vocazione era presente già da adolescente – sottolinea – Sono stato accompagnato in questa scelta dal mio padre spirituale, padre Giacomo Mazza, e dal mio parroco a La Spezia, don Gianni Sarti. Nonostante avessi un lavoro ben retribuito che mi piaceva, ho scelto questa via perché mi sentivo incompleto. Ho trovato quel di più che mi mancava in seminario a Parma, scorgendo il volto di Dio negli altri e stando vicino alla gente in questo tempo così difficile».

Don Marco Cosenza prima di entrare in seminario ha vissuto una vita normale, costellata di amicizie ed affetti. L’ordinazione rappresenta per lui quindi un nuovo punto di partenza.

«Dopo l’ordinazione tutto comincia – dichiara - e il vangelo è una sorta di libro di istruzioni per mettere in pratica gli input di Gesù, un manuale di vita».

Un pensiero don Cosenza lo dedica anche ai propri genitori, scomparsi negli anni passati e «comunque presenti, dal cielo, a questa mia ordinazione».

«Dal balcone del paradiso – ribadisce il vescovo all’inizio della celebrazione – tua madre e tuo padre vivono questo importante momento». La chiamata a farsi prete ha condotto don Cosenza «a sposare la nostra Chiesa di Parma, per le vie misteriose della provvidenza – prosegue monsignor Solmi – Qui in Cattedrale sono presenti i fedeli della nuova parrocchia di San Benedetto (Sorbolo-Mezzani ndr), dove vivrai i primi passi del tuo ministero».

Nell’omelia il vescovo sottolinea come l’impegno di ogni famiglia sia quello di «coltivare il terreno per far nascere ogni vocazione».

«I fatti dolorosi di questi mesi ci dicono drammaticamente che la qualità dell’aria che respiriamo fa la differenza – prosegue monsignor Solmi - Così è il clima di fede della nostra Chiesa, diventa l’humus fertile per tutte le chiamate e in particolare quella al sacerdozio».

Oggi, il nuovo prete celebrerà la sua prima messa alle 8,30 a Sorbolo al centro pastorale don Bosco.