Con l'auto sfondano la vetrina (e allagano il bar): arrivano i carabinieri, ladri in fuga

Spaccata nella notte ai danni di un bar di via Gramsci a Sorbolo. I tre ladri sono entrati in azione alle 3:30 circa, usando un'autovettura come ariete hanno distrutto la vetrina. Nel mirino il cambiamonete contenuto all’interno dell’esercizio commerciale. L'urto ha distrutto anche il bancone del bar, causando la rottura dei tubi dell’acqua e conseguente allagamento dei locali. I vicini, svegliati dal forte rumore, hanno allertato i carabinieri. Il loro arrivo ha messo in fuga i malviventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sorbolo

furto