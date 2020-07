Consegna di un immobile confiscato alla mafia: la ministra Lamorgese a Sorbolo

Il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese sarà mercoledì a Sorbolo in occasione della consegna al Comune di un compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata. Alle 10, interverrà nella Sala civica (via Gruppini 4) insieme al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al Procuratore della Repubblica di Parma, Alfonso D'Avino, al Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati, Bruno Frattasi, ed al Sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari. Saranno presenti il Prefetto di Parma, il Presidente della provincia, la giunta e il consiglio comunale ed i rappresentanti delle Forze di polizia.

