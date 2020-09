Incidente intorno alle 7.45 in via Mantova a Chiozzola, dove - per cause ancora in via d'accertamento - si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio lo scooterista, sbalzato a terra. La persona ferita è stata trasportata al Pronto soccorso del Maggiore con ferite di media gravità. Si sono formate code per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

