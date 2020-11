Rubano una bici e la mettono in vendita online: denunciati due 16enni

Due 16enni sono stati denunciati per furto e ricettazione alla Procura dei Minori di Bologna.

Il 19 novembre alla Stazione Carabinieri di Sorbolo Mezzani si è presentata la proprietaria di una bicicletta rubata davanti alle scuole elementari del paese. La donna, ha denunciato che nei giorni successivi al furto, ha controllato vari siti online ed ha individuato il mezzo in vendita per 60 euro.

I Carabinieri hanno fatto contattare il misterioso venditore per concordare il luogo per il pagamento e la consegna. Il giorno convenuto, è stato organizzato un servizio di appostamento, nei pressi della stazione ferroviaria, per identificare la persona che avrebbe effettuato la vendita.

All’appuntamento con il marito della donna si sono presentati i due 16enni che, ricevuto il denaro precedentemente fotocopiato dai Carabinieri, sono stati poi subito fermati ed accompagnati in caserma.