Il sindaco fa fuggire i ladri. "Grazie ai cittadini è la terza volta in un mese: segnalate sempre"

Il racconto lo fa lui stesso, Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani. E fa riferimento a ieri sera. "Mi sono imbattuto in una “presunta” (direi certa) banda di ladri che, dopo aver parcheggiato l’auto all’interno di un piazzale a fianco di altre vetture, ha pensato di darsela a gambe levate, solo dopo che mi sono insospettito e avvicinato a loro con la mia auto".

"Alla mia vista, uno si è accovacciato all’interno del fosso di campagna, uno sulla vettura e l’altro si è avvicinato al lato guidatore. Vistisi scoperti, sono saliti in auto e scappati a folle velocità verso il reggiano, passando persino con il semaforo rosso", continua.

Ricordando poi che ormai il modus operandi dei soliti ignoti è sempre lo stesso. "L’orario: è 17.00/20.00, quello in cui si confondono in mezzo a chi rientra a casa dal lavoro. L’auto è di solito intestata ad un prestanome - come nbel caso di ieri, ndr. -, ormai è questa la tecnica più frequente, così le auto risultano sempre “pulite” e senza allert."

"Per questo motivo - fa appello - è sempre più necessaria la collaborazione dei cittadini, segnalando ogni cosa. Mi rivolgo in particolare a chi cammina per strada, a chi passeggia, a chi corre o porta a spasso il cane: avete tutti il cellulare a portata di mano e se vedete qualcosa di strano, non abbiate paura di usarlo nell’interesse della comunità. Ogni cosa sospetta va segnalata al 112 e al sottoscritto! Sempre!. Tutti assieme con le vostre segnalazioni ne abbiamo sventati almeno tre nell’ultimo mese! Io facevo il mio solito “giretto di controllo”...immaginando fosse una serata "ghiotta", ma tutti assieme possiamo controllare di più, facendo la differenza!"

Forza!!!