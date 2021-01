Guardia giurata blocca il treno e salva un automobilista

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Sorbolo all’altezza del passaggio a livello tra via Mantova e via Venezia.

Verso le 14,20, Ivano Marinelli, una guardia giurata, mentre stava effettuando i suoi consueti giri di ispezione per i clienti della zona, all’altezza dell’incrocio adiacente alla stazione ha notato un anziano che, con il suo furgoncino pick-up, si dirigeva spedito verso il passaggio a livello proprio nel momento in cui, per far transitare il treno della Parma-Suzzara, si stavano abbassando le sbarre: l’anziano, col furgone, ha urtato contro una sbarra che è caduta e ha danneggiato parte del parabrezza del mezzo.

Diverse erano le persone in coda che hanno assistito alla scena.

Con fermezza e sangue freddo, Marinelli è subito sceso dalla sua macchina, con cui ha bloccato la strada, e ha fermato il treno, in procinto di partire. La guardia giurata ha poi spostato il furgone dell’anziano, che – in stato confusionale – non si era reso conto della gravità della situazione e ha gestito il traffico, fino all’arrivo della Polizia municipale di Sorbolo Mezzani. La sbarra è stata infine rimessa a posto a seguito dell’intervento dei tecnici di Trenitalia.

c.marc.