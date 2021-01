Sorbolo Mezzani: in campo una giovane squadra «antirifiuti»

Dall’inizio dell’anno, per le strade di Sorbolo Mezzani si stanno scorgendo sempre più individui incappucciati con «forconi» alla mano. Ma non sono ladri, bensì degli spazzini: privati cittadini che, gratuitamente, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie forze per contribuire a rendere più vivibili e belli i luoghi e le strade del territorio. L’input lo hanno dato un gruppo di giovani che, prendendo esempio dai «Monnezzari» di Parma, hanno voluto riproporre l’idea anche a Sorbolo Mezzani. «Il tutto è nato durante una passeggiata in campagna – hanno raccontato Lorenzo, Mattia e Davide, fondatori dei “Cleaning Sorbolo” – durante la quale ci siamo resi conto di quanti rifiuti giacciono abbandonati in queste zone poco trafficate. Poi, coinvolgendo altri amici, abbiamo constatato che anche in paese (ai lati delle strade, in parchi, parcheggi e sotto le siepi) la situazione non è migliore: ogni sera i nostri sacchi si riempiono velocemente di mozziconi di sigarette, forbici, accendini, assorbenti, lattine di bibite, ecc. Abbiamo anche trovato un dinosauro giocattolo!».



«Finché non ti sporchi le mani – continuano – non ci fai caso. Probabilmente la maggior parte di coloro che gettano rifiuti all’aria aperta sono ligi a fare, a casa, la raccolta differenziata. Dobbiamo comprendere, però, che l’ambiente esterno non ci è estraneo, ma è nostro, di tutti, e il suo stato influisce sulla nostra salute».

Il gruppo è aperto a tutti, ora consta di sette partecipanti, e ha una pagina Instagram, @cleaningsorbolo.



«L’iniziativa autonoma dei “Cleaning Sorbolo”, a cui l’amministrazione darà tutto supporto esterno che i ragazzi chiederanno – ha commentato l’assessore all’Ambiente del comune di Sorbolo Mezzani, Marco Comelli –, è senza alcun dubbio lodevole e rappresenta un esempio per la comunità. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa con una valenza ancora più grande del mero aiuto ambientale, soprattutto in questo momento difficile per la comunità. A loro, da parte dell’amministrazione e dei cittadini, un immenso grazie».