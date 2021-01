Piena (ordinaria) in transito: alle 5.30 chiuso il ponte sull'Enza

E' stato chiuso alle 5.30 il ponte sull'Enza a Sorbolo , quanto il torrente ha raggiunto gli 11 metri.

Si tratta però di una piena ordinaria, come la definisce il sindaco Nicola Cesari: "I livelli non destano preoccupazione, poiché lo scioglimento delle nevi in Appennino è avvenuto in maniera constare e diluita nell’arco della giornata di ieri".

Il personale di Aipo e i volontari della Protezione civile sono al lavoro dalla notte per i monitoraggi. Il ponte sarà riaperto al ritorno a 10,90 metri, probabilmente tra qualche ora. Al momento la strada alternativa è Mezzani-Coenzo.

Presso la cassa di espansione del Parma sono state invece effettuate nel corso della notte da parte di Aipo manovre alle paratoie che hanno consentito di ridurre la portata in uscita dall’invaso a 120 m3/s , così da garantire il non superamento dei 300 m3/s a Ponte Verdi, in città, e ridurre il colmo di piena nel transito a Colorno. Il volume invasato nella cassa è stato di circa 4 milioni di m3.

Anche le casse di espansione dell’Enza (che non sono dotate di impianti di regolazione) sono state in parte invasate dalle acque del torrente.

Le attività di AIPo sono svolte in coordinamento con tutti gli Enti del sistema di protezione civile locale e regionale e proseguiranno fino al ritorno dei livelli sono le soglie di criticità.