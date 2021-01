Tragico scontro con un furgone a Chiozzola: muore dopo essere stato sbalzato dalla bici elettrica

Drammatico incidente attorno alle 22 di ieri in via Mantova a Chiozzola.

Dopo il cavalcavia, all’altezza della Ferrero Mangimi, un uomo è stato investito da un veicolo mentre era in sella alla sua bici elettrica. Il furgone lo ha centrato in pieno. L’uomo è deceduto a causa dei traumi gravissimi riportati dopo un volo di quasi quaranta metri.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti mezzi della Croce Rossa di Sorbolo e della Pubblica di Colorno, che dopo i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale; in supporto la polizia municipale di Parma.