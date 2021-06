Fermati con 34 grammi di cocaina. L'hashish l'avevano dato al barista (per conservarlo)

Nel corso della notte, durante un servizio per il contrasto e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri di Sorbolo Mezzani, a Mezzano Inferiore in via Martiri della Libertà, hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone, un 31enne di origine marocchina ed una 31enne italiana, residenti in paese. Appena fermati, l’uomo palesava segni di agitazione e di insofferenza al controllo. Alla richiesta se avessero con loro oggetti illegali all’interno dell’autovettura, indicava sotto il suo sedili una bustina trasparente contenente della polvere di colore bianco di 34 grammi. Si trattava di cocaina. Sono stati trovati anche 500 euro. Nel corso della perquisizione la donna ha dichiarato che alle 20.30 insieme al compagno si sono recati in un bar del paese, dove lo stesso ha lasciato una busta della spesa di colore blu.

La pattuglia ha raggiunto il bar e presi contatti con il gestore hanno verificato se il giorno prima il 31enne gli avesse dato qualcosa da conservare. L’uomo confermava di aver ricevuto in consegna una busta che, provvedeva a consegnare. Immediatamente. All'interno un involucro, avvolto in un panno di colore rosso, sigillato con del nastro di colore marrone, dal peso totale di 1 chilo che a sua volta conteneva 10 panetti dal peso di 100 grammi ciascuno, confezionati singolarmente con una busta trasparente. I panetti contenevano hashish. Al termine delle formalità di rito il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga rinvenuta, unitamente al denaro contante, veniva sequestrata.