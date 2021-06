Il buio, la tv accesa, le finestre aperte: ma i vicini riescono a sventare il furto a Sorbolo

E' accaduto ieri sera. Anzi, stava per accadere: perchè la prontezza dei vicini di casa ha fatto sì che a Sorbolo un furto in abitazione andasse a monte.

Lo "scenario" era quello di stagione: il buio, la tv accesa in salotto che copre i rumori che potrebbero arrivare dalle altre stanze.

L'abitazione presa di mira era tra via IV Novembre e via Garibaldi. E' nel cortile che i vicini di casa hanno notato - come riferisce il sindaco Nicola Cesari - due uomini apparentemente di carnagione olivastra, uno più slanciato, l’altro tarchiato con la maglia chiara e con la pancia,"

Erano le ore 22.15. E una volta sorpresi si sono dati alla fuga.

"Ringrazio i vicini che mi hanno prontamente avvertito, ma occorre sempre e subito chiamare il 112! Ricordo sempre che le segnalazioni sono fondamentali non solo per prevenire, ma soprattutto per ricostruire le dinamiche e dare corso alle indagini", ricorda il primo cittadino.