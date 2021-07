Ruba materiale dal cantiere dove lavora per la restituzione chiede 3 mila euro: incastrato dalle telecamere

I carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani, a conclusione attività d’indagine, hanno denunciato per furto e tentata estorsione un 49enne residente a Parma e gravato da diversi precedenti di polizia. Il tutto ha inizio il 25 giugno quando la pattuglia ha effettuato un sopralluogo presso un cantiere in paese. Sul posto era presente il proprietario dell’immobile in ristrutturazione che riferiva di aver subito il furto di contenitori di intonachino e altro materiale edile, presenti all’interno dell’area sino alla serata del giorno precedente, utilizzati per ultimare i lavori. Contestualmente mostrava ai militari operanti, dal suo cellulare, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, del vicino di casa, che riprendevano un furgone di colore bianco entrare in cantiere verso le ore 21:45 circa ed allontanarsi poco dopo.

Tramite il controllo delle videocamere dislocate nel Comune, è stato individuato il furgone che dopo essersi allontanato transitava in località Casale. Al termine degli accertamenti sulla targa, la pattuglia ha raggiunto l’abitazione del proprietario, identificato nel 49enne. Alla richiesta di chiarimenti circa la presenza nel cantiere riferiva che la sera ha raggiunto il luogo insieme ad un dipendente solo per consegnare del materiale. Per verificare la veridicità di quanto detto è stato sentito il dipendente che confermava la presenza in cantiere e che mentre lui era intento a scaricare del materiale il titolare, caricava sul furgone quanto asportato. Il derubato, il giorno successivo, integrava la denuncia riferendo che, il pomeriggio della scoperta del furto, il 49enne chiedeva per la restituzione di quanto sottratto la somma di 3 mila euro, a suo dire, metà della cifra che l’assicurazione avrebbe rimborsato.