Tragica caduta da 4 metri d'altezza: muore un operaio bresciano di 49 anni

Tragico incidente sul posto di lavoro ieri mattina, nello stabilimento di Sorbolo della «Buzzi Unicem», ex «Parmacementi», alle porte della frazione di Casaltone. È morto l’operaio 49enne italiano che ieri, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra da un’altezza di circa quattro metri, riportando nell’impatto al suolo lesioni gravissime.

Ieri l’uomo, un bresciano giunto in settimana in paese per terminare una commissione nell’impianto dell’ex cementificio di via Venezia 47 (la dismissione di un macchinario di produzione), stava lavorando mentre si trovava su d’una impalcatura quando, per ragioni ancora in via d’accertamento, intorno alle 9,40 probabilmente ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 e dall’ospedale Maggiore si è alzato in volo l’elicottero. I medici hanno stabilizzato il ferito, trasportandolo d’urgenza al Pronto soccorso della struttura sanitaria cittadina.

Valutata la gravità del quadro clinico, l’operaio è stato ricoverato in rianimazione con un serio trauma cranico. Tuttavia, nel pomeriggio, le sue condizioni sono andate sempre più peggiorando e purtroppo il 49enne bresciano non ce l’ha fatta. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari della Croce rossa di Sorbolo, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani e gli addetti della medicina del lavoro.



