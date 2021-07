Incendio doloso a Sorbolo: qualcuno ha appiccato il fuoco ai cassonetti di fianco al municipio. Il sindaco Cesari è intervenuto con l'estintore per spegnerlo insieme ad alcuni passanti ed ai vigili del fuoco che sono poi intervenuti per mettere in sicurezza l'area.

