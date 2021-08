Incendio in municipio a Sorbolo: individuato e denunciato un 34enne

Nel primo pomeriggio del 29 luglio, la Centrale Operativa di Parma, ha inviato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sorbolo Mezzani nella sede del Comune del paese, in piazza Martiri della Libertà, per la segnalazione di un incendio. Sul posto erano già intervenuti i vigili del fuoco di Parma che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo. Un incendio che è di natura dolosa. A prendere fuoco sono stati due bidoni della raccolta differenziata della carta nel cortile alle spalle del palazzo comunale. Un incendio che ha provocato il danneggiamento della finestra e l'annerimento della facciata.

A seguito della denuncia presentata, i militari della Stazione di Sorbolo Mezzani, per individuare l’autore, hanno visionato le immagini relative al sistema di videosorveglianza ed accertato che l’unica persona che passa vicino ai cassoni e da cui, subito dopo, divampa l’incendio è un soggetto conosciuto per i diversi precedenti di polizia. Invitato L’uomo identificato in un 34enne, residente in provincia di Reggio Emilia, messo davanti all’evidenza dei fatti ha ammesso di aver buttato una sigaretta all’interno del bidone della carta, che successivamente ha preso fuoco. Lo stesso è stato denunciato per danneggiamento.