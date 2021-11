Finisce con l'auto contro un muro e fugge per i campi

La certezza è che fortunatamente ne è uscito illeso, almeno quanto basta per uscire dall'auto incidentata e fuggire tra i campi.

E' successo questa mattina alle 8 in via Mantova nel territorio di Sorbolo. Una vettura ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro il muro di una abitazione. Ma a quel punto la persona al volante non ha chiamato i soccorsi: è uscita dal veicolo, lo ha abbandonato lì ed è poi sparita correndo tra i campi. E sperando evidentemente di non essere rintracciato.