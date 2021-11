A luglio aveva rubato nel centro sociale di Sorbolo, i Ris scoprono chi è stato: denunciato un 35enne

Si introducono, nella notte, nel centro civico del Comune di Sorbolo Mezzani rovistano negli uffici e vanno via. I fatti risalgono al 16 luglio quando, i carabinieri della stazione, vengono chiamati per un sopralluogo di furto. Ignoti mediante la rottura del vetro della porta da cui si accede alla sala civica del Comune di Sorbolo Mezzani, entrano all'interno dove forzano la porta degli uffici del Centro Sociale Culturale Autogestito rovistando nelle stanze, e tentano di rompere il vetro della finestra per accedere al bar senza riuscirvi.

Nel corso degli accertamenti sono state individuate evidenti tracce ematiche ed impronte digitali sulle porte forzate e sul vetro danneggiato verosimilmente riconducibili all'autore del reato, pertanto gli specialisti della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno provveduto ad eseguire gli opportuni repertamenti da consegnare successivamente ai Raggruppamento Investigazioni Scientifiche per riuscire ad individuare i colpevoli. Gli accertamenti tecnici eseguiti hanno consentito di individuare un profilo genotipico riconducibile inconfutabilmente ad un 35enne parmigiano residente in città gravato da diversi precedenti di polizia. Alla luce dei positivi riscontri l’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.