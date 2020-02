Schianto contro un furgone del latte a Luzzara: muore 66enne di Felino

Uno scontro pauroso contro un furgone del latte, questa mattina a Luzzara, è costato la vita a un 66enne di Felino. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 11: la Peugeot 508 guidata dal 66enne è diventata una trappola di lamiera, mentre l'autocarro Iveco è finito nel fossato laterale. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli automobilisti che hanno assistito allo schianto. Sul posto le ambulanze della Croce rossa di Luzzara, l’automedica dell’ospedale della Bassa, i vigili del fuoco da Guastalla e Luzzara, con l’autogru da Reggio, oltre all’elisoccorso di Parma. Purtroppo per il 66enne, residente nel comune di Terenzo al confine con Felino, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Il conducente del furgone, un 50enne mantovano residente a Pegognaga, è stato trasportato all'ospedale di Guastalla in condizioni di media gravità.

La viabilità è rimasta bloccata per ore per permettere i soccorsi, i rilievi e il recupero dei mezzi.