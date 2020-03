'L'ufficio postale è chiuso: come fanno gli anziani?'

TERENZO - Disagi a Cassio per la chiusura, «a data da destinarsi», dell’ufficio postale. La lamentela arriva dai residenti in paese che, nel segnalare le difficoltà, comunicano che per recarsi all’ufficio postale più vicino devono spostarsi nei paesi capoluogo di Berceto, Calestano, Fornovo, Solignano.

Nel capoluogo di Terenzo, invece, l’ufficio postale, come si legge nel comunicato diramato dall’amministrazione comunale, aprirà mercoledì 1 aprile dalle 8.20 alle 13.15. L’auspicio degli abitanti di Cassio, spiega un residente, è di vedere aperto l’ufficio «almeno un giorno a settimana per il ritiro di contante, il pagamento delle utenze o per l’acquisto di ricariche telefoniche per non rimanere completamente tagliati fuori, come per chi abita in zone periferiche». In paese, prosegue un residente a nome degli altri, «ci sono molte persone anziane e Cassio è situato al centro del territorio comunale. Noi - continua - siamo distanti dai confini dei comuni limitrofi di Berceto, Calestano, Fornovo, Solignano, e raggiungere gli uffici postali, soprattutto per gli anziani costretti a rimanere a casa per l’emergenza legata all’epidemia del Covid-19, non è cosa semplice».

In piccoli centri come Cassio, infatti, non ci sono sportelli bancari e, dunque, l’ufficio postale rappresenta l’unico strumento per effettuare certe operazioni, come il prelievo di contanti.

La chiusura dell’ufficio postale di Cassio «a data da destinarsi» rientra nell'ambito delle 50 chiusure in provincia di Parma «per mancanza di personale», rispetto ai 104 operativi, come riporta il comunicato diramato dal Comune di Terenzo. Nello stesso documento, si specifica che dopo il primo aprile sarà comunicato da Poste Italiane la nuova rimodulazione degli orari degli uffici postali.

Ecco gli orari per recarsi agli uffici postali dei paesi limitrofi: Berceto, Calestano e Fornovo Taro, sono aperti tutti i giorni dal 26 marzo al primo aprile; Solignano (martedì, giovedì e sabato fino al primo aprile) e il capoluogo di Terenzo (mercoledì 1 aprile, dalle 8.20 alle 13.15).