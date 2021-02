Terenzo, coltivavano marijuana: due arresti e 105 piante sequestrate

La Guardia di Finanza di Parma ha portato a termine un’operazione antidroga che nella giornata di venerdì si è conclusa con l’arresto di due persone ed il sequestro di oltre 100 piante di marijuana.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, i militari del gruppo di Parma e della tenenza di Fornovo hanno individuato un’abitazione nel comune di Terenzo dove vi era il sospetto dello svolgimento di un’illecita attività di coltivazione di marijuana.

Le successive indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, eseguite mediante attività di pedinamenti, osservazione e appostamenti nonché strumentazione tecnica, hanno permesso di accertare che all’interno dell’immobile, sito nel territorio montagnoso Parmense ed accessibile solo tramite sentieri impervi, alcuni locali erano stati adibiti ad una vera e propria coltivazione indoor di cannabis.

Sono state, pertanto, poste sotto sequestro 105 piante di marijuana, tutte di altezza compresa tra i 100 e i 200 cm, oltre a tutte le attrezzature adoperate per la coltivazione, ovvero convogliatori di aria calda, essiccatori, spine temporizzate, lampade, alternatori di corrente, fertilizzanti, aeratori, ventilatori e termostati; la coltivazione, già in fase di fioritura e pronta per l’essiccazione, avrebbe prodotto oltre 2 kg di marijuana.

I due, L.S. e M.M., entrambi di 46 anni, parmigiani, colti in flagranza di reato, sono stati posti agli arresti domiciliari.

All’esito dell’udienza di convalida, dopo aver convalidato gli arresti, il giudice Purita ha disposto gli arresti domiciliari per il primo indagato e l’obbligo di firma per il secondo.