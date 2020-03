Un caso di positività a Tizzano, chiusa la sede della Cri

Il sindaco di Tizzano ha comunicato sul sito internet del Comune che è stata accertata, dalla competente autorità sanitaria, la presenza sul territorio comunale di un caso di positività al COVID-2019. "La persona al momento si trova in buone condizioni e non desta preoccupazioni da parte del personale sanitario. La Croce Rossa di Tizzano Val Parma, in via precauzionale, ha disposto la chiusura della sede e la sospensione dei servizi di emergenza fino a data da destinarsi, in quanto ha effettuato il servizio di trasporto del paziente risultato positivo. Il servizio trasporto anziani al centro diurno sarà garantito solo per la giornata del 4 marzo da personale munito di appositi dispositivi di protezione individuale. Il centro diurno rimarrà comunque attivo e gli anziani vi potranno essere portati dai famigliari. Le autorità sanitarie confermano che al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo".

