In 9 utilizzavano le carte di ricarica telefonica rubate alla tabaccheria di Tizzano: denunciati

Il colpo era stato fatto l'8 novembre 2019: nel corso della notte i ladri avevano "visitato" diversi negozi di Tizzano. Tra questi, la tabaccheria edicola di Piazza Roma, da cui erano state portate via sigarette, contante, biglietti per le corse extraurbane della linea TEP e diverse ricariche telefoniche di vari gestori per un valore complessivo di circa mille euro.

L’attività d’indagine dei Carabinieri della Stazione del paese, con periodici riscontri attraverso i gestori telefonici per individuare eventuali utilizzatori delle carte, ha fatto emergere che alcune sono state effettivamente usate per caricare le utenze telefoniche intestate a 9 persone. Sono tutti cittadini albanesi residenti in Campania, rintracciati e denunciati per ricettazione.