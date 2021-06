Frontale tra auto nella notte nel Tizzanese: due feriti

Un schianto frontale alle 4.30 nel Tizzanese e un bilancio finale di due persone ferite, fortunatamente in condizioni non preoccupanti.

L'incidente è avvenuto sulla provinciale in località Costa, per cause ancora in via d'accertamento. Sul posto sono subito arrivate due ambulanze della Croce verde di Langhirano, che hanno condotto al Maggiore i due feriti, uno in condizioni di media gravità e l'altro con lievi traumi, e i vigili del fuoco di Langhirano.

Nell'impatto una delle due auto è stata sbalzata nel fossato a lato della carreggiata.