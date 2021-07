Tizzano a tutta musica (e per la Lega fibrosi cistica) nella notte di San Lorenzo

E’ emiliana, precisamente del territorio di Parma, la band che si esibirà Martedì, 10 agosto, nella Serata delle stelle con Cena benefica a Tizzano. L’edizione 2021 della tradizionale cena solidale in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia (LIFC) apparirà ancor più luminosa grazie alla partecipazione in concerto della straordinaria band degli Hotel Monroe che si esibirà in un live acustico dove il loro stile animerà la suggestiva cornice dell’Arena Sunshine di Tizzano.

Con le canzoni dell’ultimo loro album “corpi fragili” gli Hotel Monroe esprimono la voglia di “non smettere di lottare, sognare e credere nel futuro. Non è solo un “grido di speranza”, ma una Vera Rivoluzione che parte da noi stessi, prima ancora che dalla musica…». Affinità che ci pare di cogliere con i malati di fibrosi cistica che non smettono mai di lottare e credere nel loro futuro, soprattutto in quello che vedrà sconfitta la malattia.

Ed è grazie a serate benefiche come queste che la collettività potrà contribuire a raggiungere questo importante obiettivo. La Cena con Concerto avrà inizio alle ore 20,30, presso l’Arena Sunshine di Tizzano. Uno scenario da favola dove si potrà mangiare a bordo piscina e trovare refrigerio dal caldo cittadino grazie alla posizione sopraelevata, ammirando dall’alto il fascino della Val Parma all’insegna di musica e buon cibo.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Tizzano ed è organizzato dai volontari della LIFC Emilia con l'aiuto di Associazione Tizzano Vivo e la partecipazione del gruppo "The Karaoky's Monsters", un gruppo locale di volontari attivi ed appassionati che da oltre 10 anni forniscono il proprio impegno in modo spontaneo e gratuito, organizzando le voci, gli strumenti e donando tempo per questo evento". Quest'anno vedono al loro fianco esercenti ed aziende del territorio che con le loro donazioni e forniture, contribuiscono alla buona riuscita della cena e della serata. Un grazie in particolare alla Farmacia di Tizzano Val Parma, Coop alleanza 3.0, Le Carni di Langhirano, Caseificio Sociale Valparmossa, Macelleria Orsi, Salumificio Bodria, Boschi F.lli SpA, Cantina Ariola di Langhirano con il suo celebre e apprezzato lambrusco Marcello.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla LIFC Emilia, Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia, che ha sede a Parma e opera a sostegno dei pazienti affetti da fibrosi cistica promuovendo solidarietà concreta verso di loro e le loro famiglie. L’Associazione lavora in stretta collaborazione con il Centro di cura regionale FC che ha sede presso il Maggiore di Parma. Mai come oggi si fa urgente sostenere la lotta alla Fibrosi Cistica. Da qui l’invito a partecipare e vivere l’emozione di una stella cadente, all’Arena di Tizzano, per donare un respiro in più ai malati di fibrosi cistica.

L’evento si svolgerà rispettando, le disposizioni vigenti a tutela della salute pubblica.

In caso di condizioni meteo avverse la serata si svolgerà al coperto. Per informazioni e prenotazione (sino ad esaurimento posti) contattare: Brunella al 3481554061 o Irene 3926704837, anche con SMS o Whatsapp.