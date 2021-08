Droga: segnalati due assuntori e ritirata la patente al conducente

Nel corso dei controlli del territorio volti a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente, la pattuglia della stazione carabinieri di Tizzano Val Parma ha controllato due soggetti, un 34enne ed un 33enne residenti in provincia di Parma, a bordo di un’autovettura. I militari, ne corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in località Lagrimone del Comune di Tizzano Val Parma, hanno fermato l’autovettura. Nel momento in cui i hanno aperto le portiere, per consegnare i documenti, è uscito un forte ed inconfondibile odore di marijuana. Per tale motivo sono stati invitati a consegnare lo stupefacente in loro possesso. Complessivamente sono stati sequestri oltre 5 grammi tra hashish e marijuana. I due sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori ed al 34enne, conducente del mezzo, è stata ritirata la patente