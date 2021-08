Vaccini: sabato 21 open day a Lagrimone e mercoledì 25 a Colorno

Sabato 21 agosto dalle 9 alle 13 “LagriSalute”, la Casa della Salute di Lagrimone dell’Azienda USL, apre le porte a chi vuole sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. “Un’iniziativa organizzata per avvicinare il servizio ai cittadini – spiega Nicoletta Piazza, direttore dipartimento cure primarie del distretto Sud-Est dell’AUSL di Parma – E la Casa della Salute è il luogo ideale per offrire questa opportunità. L’obiettivo – conclude la direttrice - è di aumentare l’adesione alla campagna vaccinale. Auspico che le persone che vivono nei Comuni di questa zona e che ancora non sono vaccinate, approfittino con fiducia di questa occasione che comunque è aperta anche ai non residenti.”

L’open day con il vaccino Comnirnaty di Pfizer- BioNTech è rivolto a coloro che hanno dai 12 anni in su. Per partecipare, occorre iscriversi negli elenchi esposti nei comuni di Tizzano, Monchio, Palanzano, Corniglio, Neviano e nelle sedi Croce Rossa e AVIS di Lagrimone. Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili, quindi su “Persone dai 12 anni in su”.

Coronavirus e vaccini: mercoledì 25 agosto open day a Colorno con prenotazione entro il 20 agosto

Coronavirus e vaccini: mercoledì 25 agosto open day a Colorno Dalle 14 alle 19, alla Casa della Salute Iniziativa aperta ai maggiorenni, con iscrizione obbligatoria entro il 20 di agosto Aumentare l’offerta vaccinale con tutti gli strumenti possibili è l’appello del commissario straordinario per l’emergenza covid, generale Figliuolo, rilanciato dall’assessore regionale Raffaele Donini. E l’Azienda USL è pronta a rispondere con l’organizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione in diversi comuni della provincia, in collaborazione con i Sindaci. Uno dei prossimi appuntamenti è alla Casa della Salute di Colorno-Torrile, in via suor Maria 3 a Colorno dove il 25 agosto, dalle 14 alle 19, i cittadini maggiorenni potranno ricevere la somministrazione del vaccino Comnirnaty di Pfizer- BioNTech. Con l’obiettivo di organizzare al meglio la giornata, per partecipare, è necessaria la prenotazione, entro le ore 12 del 20 agosto, chiamando lo sportello sociale del Comune di Colorno al numero 0521.313705, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio. Saranno accettate le prenotazioni in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Siamo pronti a replicare questa iniziativa anche in altre giornate – assicura Antonio Balestrino, direttore del distretto di Parma dell’AUSL – per soddisfare tutte le richieste dei cittadini”.

"L'Amministrazione comunale - tiene a sottolineare il Sindaco di Colorno Christian Stocchi - ha aderito positivamente a questa iniziativa dell’AUSL, a cui compete la pianificazione della campagna vaccinale, fornendo un concreto supporto sul piano organizzativo. Come abbiamo sempre fatto anche a livello informativo, crediamo che siano importanti una comunicazione puntuale e una costante disponibilità a dialogare e collaborare con l’Azienda sanitaria per favorire l'accesso dei cittadini alle opportunità di vaccinazione". Il 25 agosto, giorno della vaccinazione, i cittadini prenotati devono portare, oltre al documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati, disponibili nel sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili, quindi su “Persone dai 12 anni in su”.