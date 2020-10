Anziano e badante cadono e si feriscono nel bosco mentre raccolgono castagne: soccorsi

Nel tardo pomeriggio di ieri Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino di Borgotaro e militi della Croce Rossa di Bedonia con l’autoambulanza impegnati per alcune ore sul monte di Tornolo per soccorrere un uomo e la sua badante rimasti feriti. I due erano andati a raccogliere castagne ma sulla via del ritorno sono scivolati sul terreno viscido della carraia inzuppata dalle ultime piogge e sono rovinosamente caduti.

Qualche lieve ferita per lui mentre per la signora è stato necessario il ricovero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro per la sospetta frattura della caviglia ed altri leggeri traumi addominali.