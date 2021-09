Cercansi parenti a Tornolo: i consigli pratici di Truffelli

Tornolo Sono passati pochissimi giorni dalla pubblicazione dell’articolo con cui la signora Marylou Hansen, che vive a Chicago e i cui bisnonni sono emigrati dalla Valtaro sul finire dell’800, ha lanciato il suo appello per conoscere i parenti che magari sono ancora in Italia e precisamente nella zona di Santa Maria del Taro.

Un primo contributo alla ricerca della signora è arrivato dagli esperti che negli anni hanno fatto molte ricerche: tra questi, lo studioso della storia dell’emigrazione della nostra montagna Corrado Truffelli, ex presidente della Provincia. «Una delle domande che la signora si pone può intanto trovare una risposta negli elenchi dei migranti sbarcati a Ellis Island», spiega Truffelli.

«Scorrendoli questi elenchi vi si trovano Albina Bruschi, giunta a New York nel 1885 con la nave “Sa Obormandie” (così è scritto ma con ogni probabilità il nome esatto era “La Normandie”), e Giovanni Bottini, arrivato anch’esso nel 1885 con il “St Germain”. Navi francesi, dunque, che partivano da Le Havre. Porto che nel tardo Ottocento, era ancora quello più utilizzato dai nostri emigranti per andare negli Stati Uniti d’America». I due bisnonni viaggiarono, dunque, separatamente e verrebbe da pensare, per rispondere a un quesito della Hansen, che si siano fidanzati poi. Naturalmente, tutto questo deve essere verificato.

Truffelli dice che dei due, Giovanni Bottini era di Santa Maria del Taro «forse - precisa - il cognome della madre non era “Mesci” bensì Meschi, mentre Albina Bruschi, la cui madre era probabilmente Luisa Pioselli e non “Pusello”, era della zona dei Bruschi o della vicina Carniglia, dove i Pioselli sono attestati da secoli nella zona di Pietra Piana».

I nostri emigranti spesso partivano a gruppi familiari o di parenti, di compaesani: «Nel 1895 con la “Sa Obormandie” risultano arrivate a Ellis Island anche Maria, Linyea, Francisca e Lisnilda Bruschi e forse si trattava di un unico gruppo familiare».

«Non stupiscano - avverte l'esperto - i nomi storpiati: nelle registrazioni ricorrono spesso», precisa Truffelli .

Che aggiunge: «iscrivendosi al sito di Ellis Island, è possibile consultare gli elenchi delle persone che sono arrivate in America, con tanto di luogo di partenza: pensate che ci sono elencati 590 Bruschi. E tanti erano anche i Bottini».