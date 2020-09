Torrile: su tutta la Sp 96 si viaggia a 50 km all'0ra

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il limite di velocità di 50 km/ora per tutta la SP.96 “Matteotti”, in comune di Torrile, sia per il primo tratto provenendo da San Polo, sia nel centro abitato di San Siro fino alla fine della strada, da lunedì 21 settembre 2020.

Si è ritenuto necessario uniformare la velocità, che in alcuni tratti era di 90 km/ora, perché sono presenti numerosi accessi ad abitazioni private, e ora i mezzi che percorrono quel tratto di strada raggiungono anche velocità sostenute.

In questo modo si eviteranno repentini cambi di velocità e la strada sarà messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA torrile

viabilita