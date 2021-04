Tre auto fuori strada nel pomeriggio: a Torrile due feriti, uno è grave. Incidenti in tangenziale (video) e via Burla

Pomeriggio e mattinata segnati dagli incidenti. Tre nel pomeeriggio e tutti nel giro di un'ora e mezza e tutti e tre dalla dinamica molto simile a qualche chilometro di distanza. Tre auto uscite di strada. Il bilancio è di un ferito grave, a Torrile. e sempre a Torrile, sulla stessa auto che è finita in un campo rovesciandosi, c'è un altro ferito ma di media gravità. Il primo incidente è avvenuto in via Burla, dove un'auto è finita in un canale. Ci sono state difficoltà per far uscire il conducente dall'abitacolo, dal momento che la portiera, nell'impatto è rimasta bloccata. Ma non ha riportato ferite. Secondo incidente quello di Torrile, lungo la provinciale per Colorno. Ricordiamo il terribile schianto di questa mattina, anche questo non lontano, a Bezze (leggi). Terzo incidente, anche qui con un'auto volata fuori strada, nel tardo pomeriggio, in tangenziale sud (Da via Spezia direzione strada Argini uscita strada Farnese).

Auto fuori strada in tangenziale sud (Guarda il video)

(Il gazzareporter che ci ha inviato il video precisa che il cellulare è stato fissato su uno stand per auto, le immagini sono state riprese in sicurezza)