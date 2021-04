Queta mattina verso le 9 in via di Golese a Bezze di Colorno c'è stato un drammatico incidente. Due auto si sono scontrate frontalmente con gravi conseguenze per i conducenti. Entrambi sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma, uno dei quali versa in gravi condizioni mentre l'altro è in condizioni di media gravità.

