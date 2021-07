San Polo di Torrile, due operai colpiti da una lastra di metallo

Incidente sul lavoro attorno alle 15 a San Polo di Torrile. Due operai,

nella zona di carico e scarico di un'azienda metalmeccanica sono stati

colpiti da una lastra di metallo rimanendo feriti. La macchina dei

soccorsi è stata attivata immediatamente e in pochi minuti sono arrivati

i vigili del fuoco, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Parma e

Colorno e l'elicottero del 118. Monitorati dai medici, i due operai sono

stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con codici

di media gravità. Sul posto, come da prassi in questi casi, anche i

carabinieri e gli ispettori dell'Asl

