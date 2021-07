Violento schianto questa mattina alle 6.50 sull'Asolana a San Polo di Torrile. Per cause ancora in via d'accertamento, un'auto è finita contro un albero. Gravissimi traumi per la persona che era al volante, un 23enne che è stato trasportato d'urgenza al Maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione.